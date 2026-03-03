El Bicho abandonó Arabia Saudita tras los fuertes bombardeos

El futbolista Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita rumbo a Madrid tras los bombardeos en Medio Oriente, en medio de la suspensión de competiciones como la Liga de Campeones Asiática y la paralización de la actividad futbolística en la región.

Medios internacionales informaron que la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente también ha impactado de lleno en el mundo del fútbol.

Mientras crecen las dudas sobre la participación de Irán en el próximo Mundial y se modifica la sede de la Finalissima, Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita tras los bombardeos registrados en la región.

El Al Nassr tenía previsto disputar un encuentro en Qatar, pero la federación local decidió suspender toda la actividad deportiva hasta nuevo aviso.

El delantero portugués dejó Riad en su jet privado, valorado en alrededor de 82 millones de dólares y según se ha dicho viajó rumbo a Madrid.

Pese a las restricciones y a la operatividad intermitente del espacio aéreo en varios países de la zona, recibió autorización para despegar y voló durante seis horas hasta Madrid, donde aterrizó por la mañana.

Se prevé que permanezca en España hasta que la situación en el Golfo Pérsico se estabilice.