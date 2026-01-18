Mundo - 18/1/26 - 09:02 AM

El Vaticano confirmó que intentó un acuerdo con Maduro para su exilio

El papa León XIV ha aludido en varias ocasiones a la crisis en Venezuela, la última este viernes durante su largo discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.

 

Por: Ciudad del Vaticano/EFE -

El secretario de Estado, Pietro Parolin, confirmó que el Vaticano trabajó para conseguir una solución "que evitara cualquier derramamiento de sangre, también un acuerdo con (Nicolás) Maduro y otros representantes del régimen, pero esto no fue posible".

"Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos", dijo Parolin en la tarde del sábado al margen de un acto en referencia indirecta a lo que escribió el Washington Post sobre su intervención para conseguir un salvoconducto para Nicolás Maduro, antes de que fuera detenido por Estados Unidos

Y agregó: "Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado, ante una situación de hecho".

Explicó que ahora la situación en el país "es de gran incertidumbre" y deseó "evolucione hacia la estabilidad, hacia una recuperación económica porque la situación es muy precaria, la gente sufre".

El 'número dos' del Vaticano también afirmó que ahora "es necesaria una democratización del país".

LEA TAMBIÉN: Machado dice que le ofreció a Donald Trump la medalla del Nobel de la Paz

Te puede interesar

Estado de Catástrofe: Incendios forestales dejan 16 fallecidos en Chile

Estado de Catástrofe: Incendios forestales dejan 16 fallecidos en Chile

 Enero 18, 2026
Donald Trump la tiene dura en el Foro de Davos por la tensión con Europa

Donald Trump la tiene dura en el Foro de Davos por la tensión con Europa

 Enero 18, 2026
Irán y Estados Unidos elevan las tensiones con cruce de acusaciones y amenazas

Irán y Estados Unidos elevan las tensiones con cruce de acusaciones y amenazas

 Enero 18, 2026
El Vaticano confirmó que intentó un acuerdo con Maduro para su exilio

El Vaticano confirmó que intentó un acuerdo con Maduro para su exilio

 Enero 18, 2026
Chavismo impulsa recolección de cartas para exigir liberación de Maduro

Chavismo impulsa recolección de cartas para exigir liberación de Maduro

 Enero 17, 2026


Aunque Parolin no dio detalles, el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano.

El papa León XIV ha aludido en varias ocasiones a la crisis en Venezuela, la última este viernes durante su largo discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, cuando pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas". 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador

Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera

Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera
Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido

Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido