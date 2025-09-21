Erika Kirk, viuda de Charlie, perdona al asesino de su marido

Erika Kirk, viuda del fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, declaró públicamente que perdona al hombre sospechoso de haberlo asesinado.

Erika Kirk, quien asumió recientemente como CEO de Turning Point USA, se dirigió a los presentes con una mezcla de dolor visible y una fortaleza que atribuyó por completo a su fe religiosa.

“Vi la herida que terminó con su vida. Sentí todo lo que cualquiera podría esperar sentir”, confesó. “Sentí un nivel de angustia que no sabía que existía. Pero también había algo más”.

En medio de esa escena de dolor, Erika dijo que encontró un símbolo de consuelo. Afirmó: “También vi en sus labios la más tenue sonrisa. Y eso me dijo algo importante. Me reveló una gran misericordia de Dios en medio de esta tragedia. Cuando vi eso, supe que Charlie no sufrió”.

Luego se refirió al presunto homicida: “Lo perdono, porque es lo que Cristo hizo. Y es lo que Charlie haría”.

Durante el evento el vicepresidente JD Vance y el presidente Donald Trump se dirigieron a la audiencia para recordar a Charlie Kirk no solo como una figura política influyente, sino como un amigo leal y un hombre de principios consistentes.