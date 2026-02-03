¡Arde Vamos! Juan Diego expulsa a Saldaña y advierte que viene denuncia

La tensión dentro de Vamos explotó. Juan Diego Vásquez tomó la decisión de expulsar al diputado Carlos Saldaña tras lo que calificó como una ruptura con la línea de la bancada.



Saldaña, por su parte, salió con la frente en alto: “He sido notificado de mi desvinculación de la bancada de la Coalición Vamos. Mi voto a favor del Subcontralor de la República fue técnico, responsable y coherente con mi rol constitucional”, dijo.

El legislador del circuito 4-1 aclaró que su curul es independiente y que trabajará con libertad, sin presiones políticas ni disputas internas que condicionen su labor legislativa.

“Continuaré en la Asamblea Nacional ejerciendo mis funciones con plena libertad de criterio, responsabilidad y compromiso con el interés público”, subrayó Saldaña.

Por su parte, Juan Diego Vásquez reiteró que la medida fue necesaria para mantener la disciplina interna y defender los principios de la coalición, en medio de denuncias de conflictos internos que, según él, amenazan la cohesión del grupo.



Vásquez dijo en TVN-2 que la aprobación de la reforma que elimina las listas de libre postulación en los circuitos plurinominales. es un candado que obliga a los independientes a crear partido si quieren competir, dejando fuera a miles de panameños.

“No es un ataque a Vamos, es un ataque a todos los que no están en partidos políticos”, soltó Vásquez con la voz firme



El lider de Vamos advirtió que estas nuevas reglas apagan las oportunidades para liderazgos emergentes y para ciudadanos que quieren participar en política sin depender de estructuras partidarias.

Recordó que él mismo llegó a la Asamblea gracias a un sistema que abría puertas.

El dirigente dejó claro que aún evalúan si la coalición debe convertirse en partido político, pero que la decisión no está tomada.



Tampoco descartó su aspiración a volver a la Asamblea Nacional de Diputados