Expira el último tratado nuclear entre Rusia y EEUU; hay luz verde para todo

Hoy expiró el último tratado de no proliferación de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos, en un cambio importante en el control de armamentos desde la Guerra Fría.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, lo calificó como un "momento grave para la paz y la seguridad internacional" y exhortó a Washington y Moscú a "regresar a la mesa de negociaciones sin demora y acordar un marco sucesor".

"Esta disolución de décadas de logros no podría llegar en peor momento: el riesgo de que se utilice un arma nuclear es el más alto en décadas", advirtió Guterres.

Rusia y Estados Unidos en la actualidad, controlan conjuntamente más del 80% de las ojivas nucleares del mundo, pero los acuerdos de control de armas se han ido debilitando.

El Nuevo START, firmado por primera vez en 2010, limitaba el arsenal nuclear de cada parte a 1.550 ojivas estratégicas desplegadas, una reducción de casi el 30% con respecto al límite anterior establecido en 2002.

Además, permitía a cada parte realizar inspecciones in situ del arsenal nuclear de la otra, aunque las inspecciones se suspendieron en 2023.

Vladimir Putin había propuesto a Washington en 2005 prolongar por un año los términos del tratado, una propuesta calificada entonces de "buena idea" por su homólogo estadounidense Donald Trump, pero a la que Estados Unidos no dio seguimiento.

Por este tema, Rusia señaló el miércoles el fin de su vinculación al tratado. "Asumimos que las partes del Nuevo START ya no están ligadas a ninguna obligación ni declaración simétrica en el contexto del tratado", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.