FBI identifica a asesino de Kirk, encuentra arma y da recompensa

El FBI anunció que ha identificado al presunto asesino del activista ultraconservador estadounidense, Charlie Kirk, a partir de las imágenes captadas tras el atentado que acabó con su vida de un disparo.

Además, investigadores en Utah han recuperado el arma utilizada para llevar a cabo el atentado, según ha declarado el agente del FBI Robert Bowles, quien la ha descrito como un rifle de alta potencia. Este fue hallado en una zona boscosa donde había huido el tirador.

Según informes de inteligencia, el autor del crimen se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano, según las autoridades, que también han sugerido que aparentaba "edad universitaria".

"Seguimos sus movimientos dentro del campus, pasando por las escaleras, subiendo hasta el techo y cruzando el techo hasta el lugar del disparo", ha explicado el Comisionado de Seguridad Pública, Beau Mason. "Después del tiroteo, logramos rastrear su recorrido mientras se movía hacia el otro lado del edificio, saltó desde el edificio y huyó del campus, entrando en un vecindario", ha agregado.

"Todo lo que sé sobre el sospechoso es que se integraba bien en una institución universitaria. No estamos revelando muchos detalles por ahora, pero pronto lo haremos. Por el momento, no podemos decir nada, pero esa persona parece tener edad universitaria", ha explicado escuetamente Bowles.

El FBI ha publicado dos fotos de una persona descrita como "persona de interés" en el tiroteo, aunque no han confirmado que fuera el presunto criminal. En ellas puede apreciarse a alguien con pantalones, camisa negra de manga larga, sombrero y gafas de sol. También han ofrecido una recompensa de 100.000 dólares a quien dé cualquier información que lleve al arresto del asesino de Kirk.

Kirk de 31 años, era fundador de la organización conservadora Turning Point USA y una de las caras jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA). Además, era un férreo partidario del derecho a portar armas. Un disparo en el cuello desde unos 150 metros de distancia le alcanzó mientras realizaba una ponencia en el campus de la Universidad de Utah Valley, provocando el caos en las inmediaciones.