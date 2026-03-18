Mundo - 18/3/26 - 12:00 AM

Florida ejecuta al violador Michael King, su cuarta pena de muerte en menos de tres meses

Por: Miami EFE -

El violador y asesino estadounidense Michael King recibirá este martes la inyección letal en Florida, con lo que se convertirá en el cuarto criminal ejecutado en este estado en menos de tres meses este 2026, mientras grupos civiles alertan de un ritmo "acelerado" de la pena capital.

King, un hombre blanco de 54 años, se convertirá en el trigésimo segundo reo ejecutado desde 2019 bajo la Administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien autorizó su muerte por el secuestro, asesinato y violación de Denise Amber Lee, una joven del condado de Sarasota.

El caso, ocurrido en 2008, despertó interés nacional porque la víctima y otras personas llamaron al 911, pero hubo fallas de comunicación, y la policía y otros servicios de emergencia llegaron demasiado tarde, por lo que el Congreso de Florida aprobó el 'Acta de Amber Lee' para capacitar a los operadores.

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