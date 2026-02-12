Flotilla viajará a Cuba para ayudar y frenar el bloqueo de Estados Unidos

Una coalición internacional de varios movimientos sociales y organizaciones sindicales, así como humanitarias anunció el impulso de una misión marítima llamada "Flotila Nuestra América", con el objetivo de llevar alimentos, medicinas y suministros necesarios a comunidades que afrontan una escasez aguda, además de intentar romper el bloqueo de Estado Unidos.

Indican que zarpará el próximo mes a través del mar Caribe ante una situación que se deteriora rápidamente y que afecta negativamente al funcionamiento de los hospitales, de los sistemas de transporte y la vida cotidiana de la gente.

“Nos preparamos para navegar hacia Cuba por la misma razón que viajamos en la Flotilla Global Sumud a Gaza: romper el cerco, llevar alimentos y medicinas, y demostrar que la solidaridad puede cruzar cualquier frontera o mar”, declaró el estadunidense David Adler, miembro del colectivo Progressive International. “Las consecuencias del cerco estadunidense sobre Cuba se miden en farmacias vacías, vuelos cancelados y familias sin electricidad ni combustible”, añadieron.

Algunas personas organizadoras de esta nueva flotilla hacia Cuba viajaron en la Flotilla Global Sumud que intentó llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza en varias ocasiones, la última de ellas en agosto y septiembre de 2025.

Agregan que el objetivo de la misión no solo es llevar ayuda, sino transmitir el mensaje de que el pueblo cubano no está solo, aseguró Thiago Avila, uno de los impulsores de la Flotilla Global Sumud a Gaza.

El endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba ha interrumpido las importaciones de combustible, lo que ha dejado vuelos en tierra y ha obligado a adoptar medidas de ahorro y emergencia en todo el país.

“Este cerco provoca apagones y pone límites a la gasolina, lo que repercute en los hogares, en los centros médicos y en las infraestructuras esenciales”, puntualizaron los organizadores.