Rodríguez: Machado tendrá que 'responder ante Venezuela' si regresa al país

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió que si la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresa al país suramericano tendrá que rendir cuentas por su respaldo a la acción militar que resultó en la captura y deposición de Nicolás Maduro.



Preguntada sobre las garantías de seguridad a Machado, que huyó de la nación venezolana tras pasar meses en escondite por temor a represalias del Gobierno, la mandataria interina dijo que "en cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo".



"En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero", afirmó Rodríguez en un adelanto de una entrevista con NBC News que será publicada íntegramente este jueves.



Tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez, al asegurar que este funciona bajo la tutela de su Administración y está cumpliendo con todas las exigencias de Washington, incluido el acceso al sector petrolero venezolano.



De momento, el estadounidense ha excluido a Machado del proceso de transición en ese país por considerar que no cuenta con suficientes apoyos.



Sin embargo, tras la reunión en la que la opositora le entrega a Trump la medalla de su premio Nobel de la Paz, el presidente calificó este gesto de "algo extraordinario" y afirmó que podría "involucrar" de alguna manera a la opositora en el futuro de Venezuela.



Machado por su parte, dijo a inicios de este mes que no cree que su vida corra peligro si regresa a Venezuela, gracias a la "presión" que EE.UU. ejerce sobre Rodríguez.



Días después del encuentro de la líder opositora con Trump, un funcionario de la Casa Blanca anunció que Rodríguez tenía previsto visitar Washington, aunque no precisó fechas.



En su entrevista con la cadena NBC tras una "exitosa" reunión en Caracas con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, la presidenta interina venezolana confirmó su futuro viaje al país norteamericano.



"Me han invitado a Estados Unidos. Estamos considerando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo", indicó.



Rodríguez insistió en que "Maduro es el presidente legítimo" de Venezuela, y que tanto "el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes".



"Les puedo asegurar que estoy a cargo de la presidencia de Venezuela, como lo establece claramente la Constitución venezolana. Y por la cantidad de trabajo que tengo, por lo ocupada que estoy, les puedo asegurar que es un trabajo muy, muy duro y lo estamos haciendo día a día", agregó.