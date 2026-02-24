Hakimi será juzgado por violación; abogada dice que quieren desplumarlo

El defensa del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi será juzgado por el cargo de violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven, según informó la abogada del jugador y la Fiscalía de Nanterre, al norte de la capital francesa, que se ocupa del caso.

Medios franceses indican que la juez aceptó así la acusación por violación de la Fiscalía hecha en agosto.

"Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas", señaló Hakimi en su cuenta de X.

El internacional marroquí de 27 años añadió que espera "con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente".

La joven de 24 años (la misma edad entonces que el futbolista) había acudido a una comisaría donde declaró haber sido violada en el domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt (periferia de París), pero sin realizar denuncia formal.

Según una fuente policial, la acusación particular había asegurado que el jugador la había besado, le había hecho tocamientos sin su consentimiento antes de violarla.

"Se ordena un juicio basándose en una acusación sustentada únicamente en la palabra de una mujer que ha puesto obstáculos a todas las investigaciones, que ha rechazado todas las pruebas médicas y búsquedas de ADN, que se ha negado a que se analizara su teléfono móvil y a dar el nombre de un testigo clave", declaró la abogada del jugador, Fanny Colin.

La defensa del futbolista considera que "los dos peritajes psicológicos" de la víctima "han revelado la falta de lucidez sobre los hechos que afirma denunciar" y subraya en particular "que intentó ocultar a la autoridad judicial varios mensajes intercambiados con una de sus amigas en los que planeaban 'desplumar' al señor Hakimi".

Luego de las investigaciones de la Fiscalía, la abogada de la víctima declaró que "nada en este expediente permite suponer un intento de extorsión". "No toleraremos ninguna campaña de desprestigio o desestabilización, como desgraciadamente sigue ocurriendo aún con demasiada frecuencia con las mujeres que tienen el valor de denunciar las violaciones de las que son víctimas", puntualizó.