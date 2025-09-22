Hallan sin vida a B-King y Regio Clown; estaban desaparecidos

Autoridades mexicanas confirmaron la muerte "B-King" y "Regio Clown", dos músicos originarios de Colombia que habían desaparecido en las calles de Polanco, en la Ciudad de México. Sus cuerpos fueron hallados en el Estado de México.

Desde el pasado 16 de septiembre la Fiscalía la Ciudad de México emitió fichas de búsqueda para hallar al cantante Bayron Sánchez Salazar, "B-King", y al DJ Jorge Luis Herrera Lemos, "Regio Clown", quienes habían sido vistos por última vez luego de salir rumbo al gimnasio en la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo.

El caso cobró notoriedad y el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinnbaum, para encontrarlos.

Sobre este caso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes 22 de septiembre de 2025 que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana investigaban la desaparición del cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, junto con otro artista colombiano durante una gira en el país.

“Se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para saber quiénes son estas personas, (y atender)la denuncia de desaparición”, aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa de esta mañana.

Según medios de ese país, B King, de 31 años y expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, estaba desaparecido desde el 16 de septiembre, cuando participaba en una gira de conciertos en México.

La última vez que se tuvo noticia de él fue ese mismo día en la colonia de Polanco, en Ciudad de México, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown.