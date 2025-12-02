Mundo - 02/12/25 - 12:00 AM

Hijo del Chapo se declara culpable de narcotráfico en EE.UU.

El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, se declaró este lunes culpable en un tribunal federal de EE.UU. de delitos relacionados con tráfico de drogas tras haberse proclamado inocente el año pasado.

Guzmán López, alias El Güero, se declaró culpable de cargos de narcotráfico y crimen organizado en una Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago.

Según los medios que estuvieron presentes en la audiencia, Guzmán López se proclamó responsable de supervisar la distribución de drogas como la cocaína, la heroína o el fentanilo mientras dirigía una facción del Cartel de Sinaloa junto a su hermano Ovidio.

Tras su declaración de culpabilidad, el mexicano colaborará con la Justicia estadounidense, y volverá al tribunal el 1 de junio de 2026, según dictó la jueza del caso, Sharon Johnson Coleman.

