Incidente en la Casa Blanca: camioneta choca barricada y arrestan al conductor

El incidente, en el que no hubo heridos, ocurrió después de que el sospechoso atravesara una barrera ubicada en la avenida Connecticut.

 

Washington/EFE

Un conductor fue arrestado tras estrellar su camioneta contra una de las barricadas de la Casa Blanca informó el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington.

El incidente, en el que no hubo heridos, ocurrió alrededor de las 6:37 hora local (10:37 GMT), después de que el sospechoso atravesara una barrera ubicada en la avenida Connecticut, según el MPD.

Las calles de alrededor de la residencia ejecutiva estadounidense se mantienen cerradas de manera temporal mientras tienen lugar las investigaciones.

El presidente Donald Trump estaba en la Casa Blanca, desde donde partió al estado de Kentucky, una parada en su agenda de compromisos a nivel interno mientras EE.UU. continúa su guerra conjunta con Israel contra Irán.

En enero pasado, un hombre fue arrestado por agentes del Servicio Secreto por supuestamente causar daños materiales y romper ventanas en la residencia en Ohio del vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no se encontraba en el lugar. 

