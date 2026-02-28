Irán sin su guía: Jameneí muere en bombardeos

La televisión pública iraní confirmó este domingo la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había informado previamente sobre el fallecimiento del dirigente iraní, quien ejercía como máxima autoridad política y religiosa del país desde 1989.

Guardia Revolucionaria confirma fallecimiento y llama a la unidad nacional

La Guardia Revolucionaria Islámica también confirmó la muerte de Ali Jameneí y expresó en un comunicado que el país perdió a su “gran líder”, calificando su muerte como “martirio”.

El mensaje, recogido por la agencia iraní Agencia Fars, instó a todos los sectores de la sociedad a demostrar unidad nacional y cohesión mediante una participación activa en la defensa del país.

En un anuncio transmitido por la televisión estatal, un presentador visiblemente emocionado informó que Irán entrará en 40 días de luto oficial.

Trump anuncia la muerte y lanza mensaje al pueblo iraní

A través de su red Truth Social, Donald Trump aseguró que la muerte de Jameneí representa “justicia” para el pueblo iraní y para ciudadanos de otros países que, según afirmó, fueron víctimas de su régimen.

El ayatolá, de 86 años, lideró Irán durante más de tres décadas, consolidándose como una de las figuras más influyentes de Medio Oriente.

Ataques en Teherán, Tabriz e Isfahán dejan más de 200 muertos

La agencia Fars informó además que la hija, el yerno y el nieto del líder supremo murieron en los ataques ejecutados el sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Asimismo, una de sus nueras falleció en uno de los bombardeos.

La ofensiva comenzó a primera hora del sábado y alcanzó objetivos en Teherán, así como en Tabriz (noroeste) y Isfahán (centro).

De acuerdo con la Media Luna Roja, los ataques han dejado hasta el momento más de 200 muertos, cifra que podría aumentar conforme avancen las labores de rescate.