Israel lanza ataque contra los líderes de Hamas en Doha, Qatar

Israel realizó un ataque contra los líderes de Hamas en Qatar este martes, según informaron dos fuentes israelíes a CNN, en lo que parece ser el primer ataque militar israelí conocido contra el grupo extremista en el país del golfo Pérsico.

Una fuente, un alto funcionario israelí, dijo que entre los objetivos se encontraba el principal negociador de Hamas, Khalil Al-Hayya.

Los líderes de Hamas han utilizado la capital qatarí como cuartel general fuera de Gaza durante años. “Estamos esperando los resultados del ataque”, dijo el funcionario.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, calificó el ataque de “cobarde” y “agresión criminal”, que constituye una “flagrante violación de las leyes y normas internacionales”.

“Al tiempo que condena enérgicamente este ataque, el Estado de Qatar subraya que no tolerará este comportamiento imprudente e irresponsable de Israel”, declaró Al Ansari en X.

Un alto cargo de Hamas confirmó a la CNN que los negociadores del grupo fueron objeto de un ataque en Doha.