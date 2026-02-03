Trump sorprende tras cita con Petro: “Amo a Colombia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, dejaron atrás un año de tensiones, acusaciones e insultos cruzados tras una reunión de tono cordial en la Casa Blanca.

Aunque el mandatario colombiano no recibió una recepción de alto perfil y el encuentro se realizó a puerta cerrada, al término de las dos horas de conversación ambos expresaron satisfacción por el diálogo. Trump incluso le dedicó un mensaje escrito en el que afirmó: “Fue un gran honor, amo a Colombia”.

Trump destaca buen entendimiento con Petro

“Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto y nos llevamos muy bien”, declaró Trump ante la prensa.

Por su parte, Petro señaló desde la embajada colombiana en Washington que se llevó una “impresión positiva” del encuentro y aseguró que no hubo “humillaciones de ningún tipo”. Además, invitó a Trump a visitar Cartagena de Indias, a la que describió como “un lugar bello y hermoso para vivir”.

Un año marcado por choques y sanciones

La cordialidad mostrada habría sido impensable semanas atrás. Desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025, ambos líderes protagonizaron constantes enfrentamientos verbales.

En septiembre del año pasado, Washington retiró la certificación antidrogas a Colombia y el Departamento de Estado revocó la visa de Petro tras declaraciones polémicas en Nueva York. En octubre, Trump llegó a acusar al mandatario colombiano de ser “un líder del narcotráfico”, mientras que el Departamento del Tesoro impuso sanciones financieras al incluirlo en la lista de la OFAC, conocida como la Lista Clinton.

Petro, por su parte, criticó duramente la política ambiental de Trump, su postura frente a Gaza y los operativos migratorios de Estados Unidos.

El narcotráfico, eje central del diálogo

Uno de los temas clave fue el narcotráfico. Estados Unidos sostiene que la producción de cocaína aumentó durante el Gobierno de Petro, basándose en datos de la UNODC, cifras que el mandatario colombiano rechaza.

Petro defendió su política de sustitución de cultivos y le obsequió a Trump una cesta con chocolates y café colombiano como símbolo de ese enfoque. Además, insistió en que la lucha debe centrarse en los grandes capos y no en los campesinos.

“La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos”, afirmó.

Diferencias persisten, pero baja la tensión

Petro negó haber solicitado que se le retire de la Lista Clinton y aseguró que no trataron asuntos personales. También reveló que Trump se ofreció a mediar en la relación entre Colombia y Ecuador, y que conversaron sobre el papel de Ecopetrol en la recuperación económica de Venezuela.

Aunque reconoció que mantienen diferencias, Petro reveló una frase que marcó el tono final del encuentro:

“Trump me dijo ‘I like you’”, comentó.