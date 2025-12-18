Jet se estrella al intentar aterrizar en Carolina del Norte; hay muertos

Un jet privado se estrelló esta mañana en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell Carolina del Norte, dejando varias víctimas mortales, confirmó la oficina del alguacil de esa zona.

Según se informó, se trata de un Cessna C550, que se accidentó alrededor de las 10:15 horas por causas que aún se investigan.

Por el momento las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban a bordo, aunque extraoficialmente se habla que son unos seis.

“Puedo confirmar que hubo muertes”, dijo el sheriff del condado de Iredell, Grant Campbell, aunque se negó a decir cuántas.

Un video grabado en la zona mostró a los socorristas corriendo hacia la pista mientras las llamas ardían cerca de los restos dispersos del avión.

El sitio web del aeropuerto indica que el Aeropuerto Regional de Statesville ofrece instalaciones de aviación corporativa para compañías Fortune 500 y varios equipos de NASCAR.