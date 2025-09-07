Mundo - 07/9/25 - 02:59 PM

Joven huyó de la guerra en Ucrania y murió tras ataque en EEUU

Recibió varias puñaladas en el cuello, provocando su muerte inmediata. Los pasajeros entraron en pánico y el servicio se detuvo en la siguiente estación.

 

Por: Redacción / Web -

El crimen de Iryna Zarutska, de 23 años y refugiada ucraniana, ha consternado a Estados Unidos y las redes sociales tras difundirse todo lo que sucedió.

La joven abordó la línea azul del tren ligero en Charlotte, se sentó frente al agresor, Decarlos Brown Jr., de 34 años, un hombre con un largo historial delictivo, y de un momento a otro el tipo la apuñaló sin ningún motivo aparente.

La policía intervino rápidamente y logró detener al agresor, que intentaba escapar tras bajar del vagón. 

Varias imágenes de las cámaras de seguridad mostraron la secuencia del ataque y fueron claves para reconstruir el caso. El registro reflejó la violencia del hecho y generó un fuerte impacto social.

El detenido fue identificado como un hombre con antecedentes por robos, agresiones y disturbios. En el pasado había tenido episodios de comportamiento errático y detenciones por amenazas sin fundamento.

Brown fue acusado formalmente de asesinato en primer grado y permanece bajo custodia sin posibilidad de fianza. Este hecho reavivó el debate sobre la reincidencia delictiva y la falta de control sobre personas con antecedentes violentos.

El asesinato de Iryna Zarutska generó gran indignación y tristeza, tras conocerse que había llegado a Estados Unidos huyendo del conflicto en Ucrania, con la esperanza de comenzar una nueva vida lejos de la guerra.

La historia sensibilizó a la comunidad, que organizó vigilias en su memoria y acompañó a su familia en el duelo. También se inició una campaña de recolección de fondos para afrontar los gastos funerarios y brindar apoyo a sus allegados.

