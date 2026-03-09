Jugadoras de la selección de fútbol de Irán huyen y Trump les ofrece asilo

Cinco integrantes de la selección femenina de fútbol iraní abandonaron el hotel del equipo en Australia y se encuentran a salvo bajo custodia policial, según informó CNN.

Ellas se encuentran disputando la Copa Asiática Femenina en Australia y son el centro de crecientes peticiones para que se bloquee su salida del país por temor a que las persigan en su país natal, que se encuentra en guerra con Estados Unidos e Israel bajo el mando de un nuevo líder supremo de línea dura.

Toda la polémica se generó antes de su primer partido el lunes pasado, las jugadoras guardaron silencio durante el himno nacional iraní, un gesto que no explicaron, pero que fue interpretado por algunos actores de línea dura dentro de Irán como una señal de traición.

Posteriormente se indicó que todas se vieron obligadas a cantar el himno nacional durante su segundo partido el jueves, y el domingo, antes de su derrota 2-0 frente a Filipinas. Ellas volvieron a cantar el himno e hicieron el saludo militar.

Luego de su derrota en su último partido del torneo el domingo, la afición se agolpó alrededor del autobús del equipo, gritando a la policía “¡Salven a nuestras chicas!” mientras este se alejaba.

Hace unas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al primer ministro de Australia que les diera protección, de lo contrario su país lo haría para que no volvieran a su país.