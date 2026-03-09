Mundo - 09/3/26 - 10:36 AM

Jugadoras de la selección de fútbol de Irán huyen y Trump les ofrece asilo

Luego de su derrota en su último partido del torneo el domingo, la afición se agolpó alrededor del autobús del equipo, gritando a la policía “¡Salven a nuestras chicas!” mientras este se alejaba.

 

Por: Redacción / Web -

Cinco integrantes de la selección femenina de fútbol iraní abandonaron el hotel del equipo en Australia y se encuentran a salvo bajo custodia policial, según informó CNN.

Ellas se encuentran disputando la Copa Asiática Femenina en Australia y son el centro de crecientes peticiones para que se bloquee su salida del país por temor a que las persigan en su país natal, que se encuentra en guerra con Estados Unidos e Israel bajo el mando de un nuevo líder supremo de línea dura.

Toda la polémica se generó antes de su primer partido el lunes pasado, las jugadoras guardaron silencio durante el himno nacional iraní, un gesto que no explicaron, pero que fue interpretado por algunos actores de línea dura dentro de Irán como una señal de traición.

Posteriormente se indicó que todas se vieron obligadas a cantar el himno nacional durante su segundo partido el jueves, y el domingo, antes de su derrota 2-0 frente a Filipinas. Ellas volvieron a cantar el himno e hicieron el saludo militar.

Luego de su derrota en su último partido del torneo el domingo, la afición se agolpó alrededor del autobús del equipo, gritando a la policía “¡Salven a nuestras chicas!” mientras este se alejaba.

Hace unas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al primer ministro de Australia que les diera protección, de lo contrario su país lo haría para que no volvieran a su país. 

Te puede interesar

Cubanos salen a las calles a exigir libertad y la salida del régimen

Cubanos salen a las calles a exigir libertad y la salida del régimen

 Marzo 09, 2026
G7 dispuesto a recurrir a las reservas estratégicas para estabilizar el mercado

G7 dispuesto a recurrir a las reservas estratégicas para estabilizar el mercado

 Marzo 09, 2026
Televisión iraní admite que su nuevo líder podría haber sido herido

Televisión iraní admite que su nuevo líder podría haber sido herido

 Marzo 09, 2026
Aumentan a 486 los muertos, además hay 600,000 desplazados en el Líbano

Aumentan a 486 los muertos, además hay 600,000 desplazados en el Líbano

 Marzo 09, 2026
Sheinbaum reafirma rechazo a presencia militar de EE.UU. en México

Sheinbaum reafirma rechazo a presencia militar de EE.UU. en México

 Marzo 09, 2026

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido

Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido
Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján

Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján
Violento ataque armado en Las Mañanitas cobra la vida de un joven

Violento ataque armado en Las Mañanitas cobra la vida de un joven