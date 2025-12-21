Justicia de El Salvador condena a pandilleros a penas de 1,393 años

Diferentes tribunales de El Salvador procesaron a más de 200 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) por varios delitos, de los cuales a 17 fueron se les condenó a 130 años de prisión por la desaparición y homicidio de dos hermanos en diciembre 2021, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía indicó en X que se procesó a 214 miembros de la MS13 por delitos cometidos entre 2014 y 2022 en el departamento de La Libertad (centro).

Señaló que se condenó a 17 pandilleros a 130 años de cárcel, cada uno, por «la desaparición y homicidio de los hermanos Guerrero Toledo, cometido en diciembre de 2021».

La Fiscalía salvadoreña señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 recibieron “condenas ejemplares” por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.

Uno de los miembros de la pandilla, considerada “terrorista” por Estados Unidos, recibió una pena de 1335 años de prisión, según agencias. Sin embargo, El Salvador Times dijo que la condena fue de 1393 años. Otros 10 fueron condenados a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel, según el reporte oficial.

La lucha de Bukele contra las pandillas redujo los homicidios a niveles históricos en el país centroamericano, pero grupos de derechos humanos denuncian abusos sistemáticos por parte de las fuerzas de seguridad.

Otros 11 miembros, de acuerdo con la fuente, recibieron una sentencia de 75 años, cada uno, por «la desaparición y el homicidio de la futbolista Jimena Granados cometido en octubre de 2021».

Delitos procesados entre 2014 y 2022

La Fiscalía apuntó que «los 214 pandilleros han sido procesados por 43 casos de homicidio agravado, 42 casos por desaparición de personas, 3 casos de feminicidio, 86 casos de extorsión, 29 proposición y conspiración en el delito de homicidio y 32 procesos por actos preparatorios en tráfico ilícito».

La FGR no explicó si se capturó a los pandilleros durante la implementación de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 contra las maras, o si ya guardaban prisión antes de la medida.

Tampoco indicó si se trató de juicios masivos que, según diferentes organizaciones de derechos humanos, se estarían desarrollando en El Salvador a personas detenidas durante el régimen de excepción.

El régimen de excepción, que deja más de 90.000 personas detenidas señaladas de pertenecer a maras, se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones periodísticas señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

Esta medida se convirtió en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.