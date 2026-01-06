La Casa Blanca: Trump no descarta usar al ejército para controlar Groenlandia

La Casa Blanca afirmó este martes que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su Gabinete están estudiando "diversas opciones" para hacerse con el control de Groenlandia y que eso incluye "el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses".



"El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", explicó en un comunicado remitido a la cadena CNBC y otros medios la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.



"El presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo en política exterior y, por supuesto, el uso de las fuerzas armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del comandante en jefe", añade el texto que llega tres días después de que EE.UU. ejecutara una operación militar para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.



Tras la captura y traslado de Maduro a Nueva York para encarar un juicio federal por narcoterrorismo, el Gobierno Trump ha subrayado que Washington actuará de manera unilateral para defender lo que considera intereses de seguridad nacional y el propio Trump ha vuelto a mencionar que EE.UU. necesita controlar Groenlandia para asegurar las rutas marítimas árticas.



El jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que Washington debería controlar la isla y que "nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia".



"¿Con qué derecho Dinamarca ejerce control sobre Groenlandia?", aseguró Miller sobre el territorio autónomo que depende de la corona danesa y cuyo Gobierno ha expresado su rechazo a la idea de ser parte de EE.UU.



A su vez, el enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, defendió la independencia de la isla con acuerdos económicos con Washington y descartó que el presidente estadounidense quiera tomarla por la fuerza.



"Creo que el presidente apoya una Groenlandia independiente con vínculos económicos y oportunidades comerciales para Estados Unidos", dijo en una entrevista con la cadena CNBC.



A cuenta de las últimas amenazas del Gobierno Trump, La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha dicho que se toma en serio las intenciones del republicano y ha advertido de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".