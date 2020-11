Las calles de Grecia se vacían en la primera jornada de segundo confinamiento

Aquellos que se desplacen por motivos no esenciales, no lleven la mascarilla o no mantengan la distancia social se enfrentan a multas de 300 euros, el doble de lo establecido hasta ahora.

ETIQUETAS:

Grecia

confinamiento

multas

mascarillas Por: Atenas / EFE - Sábado 07 de noviembre de 2020 10:15 AM