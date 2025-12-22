Mundo - 22/12/25 - 02:16 PM

Encuentran más de 10 cadáveres abandonados en el norte de Ciudad de Guatemala

Los primeros cuerpos fueron encontrados en una carretera y posteriormente fueron hallados el resto dentro de un barranco cercano.

 

Por: Guatemala/EFE -

Los cuerpos de socorro y las fuerzas de seguridad de Guatemala encontraron este domingo más de 10 cadáveres abandonados en el norte de la capital del país centroamericano.

Los cuerpos fueron hallados sin vida gradualmente en las últimas horas en la zona 25 de la Ciudad de Guatemala, uno de los sectores en los que se divide la urbe metropolitana, de acuerdo a los Bomberos Voluntarios.

Las autoridades no han confirmado las causas de muerte ni más detalles sobre los fallecidos, salvo que se encontraban envueltos en sábanas.

De acuerdo a medios locales, los primeros cuerpos fueron encontrados en una carretera y posteriormente fueron hallados el resto dentro de un barranco cercano.

El pasado viernes, otros tres cadáveres fueron encontrados flotando en el lago de Amatitlán, en el sur de la Ciudad de Guatemala, sin que hasta el momento las fuerzas de seguridad informaran sobre las circunstancias de dichos decesos.

De igual manera, en octubre pasado fueron localizados ocho cadáveres envueltos en bolsas de plástico, atados de pies y manos, en el kilómetro 21 de la ruta que conecta Ciudad de Guatemala con el este del territorio.

Te puede interesar

Encuentran más de 10 cadáveres abandonados en el norte de Ciudad de Guatemala

Encuentran más de 10 cadáveres abandonados en el norte de Ciudad de Guatemala

 Diciembre 22, 2025
Atacantes de Sídney lanzaron explosivos que no detonaron, según investigación

Atacantes de Sídney lanzaron explosivos que no detonaron, según investigación

 Diciembre 22, 2025
Trump nombra a enviado especial para Groenlandia para convertirla en un estado

Trump nombra a enviado especial para Groenlandia para convertirla en un estado

 Diciembre 22, 2025
EE.UU. sube a $3mi palos la oferta para que inmigrantes se larguen

EE.UU. sube a $3mi palos la oferta para que inmigrantes se larguen

Diciembre 22, 2025
Justicia de El Salvador condena a pandilleros a penas de 1,393 años

Justicia de El Salvador condena a pandilleros a penas de 1,393 años

 Diciembre 21, 2025

De acuerdo a diversas fuentes, el asesinato de dichas ocho personas se debía a disputas territoriales por el narcotráfico.

Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), los homicidios en Guatemala aumentaron un 9.4% entre enero y octubre de 2025, con un total de 2.630 muertes violentas en dicho período. 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos
Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos
Policía persigue auto ligado a diputado y suena un tiro. ¡Agáchense!

Policía persigue auto ligado a diputado y suena un tiro. ¡Agáchense!