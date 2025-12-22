Atacantes de Sídney lanzaron explosivos que no detonaron, según investigación

Los presuntos autores del atentado terrorista del pasado 14 de diciembre en Sídney lanzaron explosivos que no llegaron a detonar durante el ataque en la popular playa de Bondi, donde murieron 16 personas, entre ellas uno de los atacantes, según una declaración policial preliminar compartida por un tribunal local a la que tuvo acceso la cadena pública ABC.

La acusación sostiene que los presuntos agresores, identificados como Naveed Akram, de 24 años, y su padre, Sajid Akram, de 50 años y abatido por la Policía, arrojaron cuatro artefactos explosivos improvisados ​​(IED) contra una multitud que celebraba una festividad judía, recogió el mismo medio, que publica fotografías de los dispositivos.

La semana pasada, un tribunal de Sídney emitió una orden de secreto judicial para la declaración policial sobre los presuntos hechos de Bondi, que fue levantada este lunes, lo que permitió su publicación.

Según el texto al que pudo acceder ABC, los agentes dijeron que los dos hombres estacionaron su vehículo en Campbell Parade (Bondi) alrededor de las 18:50 hora local (7:50 GMT) el día del atentado y colocaron en los parabrisas delantero y trasero banderas del Estado Islámico (EI), a cuya ideología vinculó previamente el ataque el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Detalles del ataque

La declaración policial preliminar presume que luego sacaron del vehículo tres armas de fuego, junto con tres bombas caseras y una bomba «con forma de pelota de tenis», y se dirigieron hacia la multitud.

Los artefactos arrojados no detonaron, pero se consideraron «viables» por la Policía, que afirmó haber encontrado un quinto explosivo en el maletero del coche.

La declaración menciona videos en los que los dos hombres «parecen justificar el ataque» y realizan «un entrenamiento con armas de fuego en una zona rural, presuntamente Nueva Gales del Sur».

«A lo largo del video, se ve al acusado y a su padre disparando escopetas y moviéndose de forma táctica», refleja en el documento mencionado por ABC, que también hace referencia a imágenes en las que ambos están sentados con armas de fuego de largo alcance frente a una bandera del EI.

Trasladado a un penal el sospechoso arrestado por el ataque

La policía del estado australiano de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, trasladó este lunes al sospechoso detenido desde un hospital, donde se recuperaba de varias heridas, hasta un centro penitenciario.



Equipos policiales de varios departamentos «han ayudado a los Servicios Correccionales de Nueva Gales del Sur con el traslado de un prisionero de 24 años de un hospital en North Shore (Sídney) a un centro penitenciario», apunta la Policía en un breve comunicado enviado a EFE, sin aportar más detalles.



La Policía ha presentado 59 cargos contra Naveed Akram, que engloban 15 por asesinato y uno por terrorismo, por los que se enfrenta a la condena máxima, la cadena perpetua.