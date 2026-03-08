Mundo - 08/3/26 - 10:18 AM

León XIV expresa su solidaridad a las mujeres que sufren formas de violencia

El papa dijo que muchas mujeres siguen siendo discriminadas desde la infancia y sufren diversas formas de violencia.

 

Por: Ciudad del Vaticano/EFE

El papa León XIV expresó este domingo, con ocasión del Día de la Mujer, su solidaridad y sus oraciones a todas las mujeres que sufren formas de violencia, tras el rezo del ángelus dominical.

"Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. Renovamos el compromiso que, para nosotros los cristianos, se basa en el Evangelio para el reconocimiento de la igual dignidad del hombre y la mujer", dijo el papa asomado a la plaza de San Pedro.

Y agregó: "Lamentablemente, muchas mujeres siguen siendo discriminadas desde la infancia y sufren diversas formas de violencia". 

"A ellas, en modo especial, les expreso mi solidaridad y mis oraciones".

En una carta que fue publicada en la revista mensual "Plaza de San Pedro" que se publica este domingo, el pontífice urgió a "implementar proyectos específicos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer" empezando "por la educación de los jóvenes".

En el texto, el papa estadounidense responde a la carta enviada por Giovanna, una mujer italiana que le plantea el problema de la violencia de género.

"Planteas un tema importante que siempre me ha causado gran sufrimiento: la violencia en las relaciones, y en especial la violencia contra las mujeres. En un mundo a menudo dominado por el pensamiento violento, necesitamos apoyar aún más el genio femenino", explica el papa.

Afirma que quizá las mujeres son atacadas y asesinadas justo "porque son un signo de contradicción en esta sociedad confusa, incierta y violenta, porque nos señalan valores de fe, libertad, igualdad, generatividad, esperanza, solidaridad y justicia" y "estos son grandes valores, pero que son atacados por una mentalidad peligrosa que infesta las relaciones, generando solo egoísmo, prejuicios, discriminación y deseo de dominación".

Y son estos motivos, añade el papa estadounidense, los que "con frecuencia conducen a la violencia, como lamentablemente demuestran los numerosos casos recientes de feminicidio".

El papa subraya que "nunca debemos subestimar un acto de violencia, y no temamos denunciarla, incluyendo ese clima de justificación o que atenúa o niega la responsabilidad".

Y agrega que toda la Iglesia "comparte la urgente necesidad de implementar proyectos específicos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer", y que "para detener la violencia, debemos empezar por la educación de los jóvenes".

"Debemos eliminar esta violencia y encontrar maneras de moldear la mentalidad de las personas; debemos ser personas de paz, que amen a todos", aseveró. 

