Lula y Modi pactan control de tierras raras para blindar soberanía tecnología

El primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmaron este sábado un acuerdo de inversión y cooperación técnica para la exploración de minerales críticos, un pacto diseñado para asegurar el suministro de materias primas esenciales como las tierras raras, el litio y el niobio.

"La inversión creciente en cooperación en materia de energías renovables y minerales críticos está en el corazón del acuerdo pionero que hemos firmado hoy. Nuestros países están asegurando el lugar que les corresponde a estas tecnologías en la agenda climática y energética global", destacó el presidente brasileño en la declaración oficial tras un encuentro con Modi en Nueva Delhi.

Este acuerdo se alinea con la "Misión de Minerales Críticos" de Nueva Delhi, que exime de impuestos la entrada de 25 minerales esenciales, para mejorar la cadena de suministros de la potencia emergente que busca competir con China.

Modi subrayó la urgencia de este corredor de suministros para alimentar la revolución tecnológica de la India, después de que varias empresas anunciaran esta misma semana inversiones por 300.000 millones de dólares en infraestructuras digitales.

"El acuerdo alcanzado en minerales críticos y tierras raras es un paso importante para construir cadenas de suministro resilientes. Damos prioridad a la colaboración en áreas como la inteligencia artificial, la supercomputación y los semiconductores, porque ambos países creemos firmemente que la tecnología debe ser inclusiva", sentenció Modi.

Con este marco, las empresas indias podrán adquirir activos mineros en Brasil e importar materia prima a coste cero, ofreciendo a Latinoamérica una alternativa real a la hegemonía de Pekín.

Brasil, que controla el 90 % del niobio mundial y posee las terceras mayores reservas de tierras raras, se convierte así en el socio minero clave para la explosión tecnológica de la India.

En la cita de hoy, ambos líderes han elevado la meta de comercio bilateral hasta los 30.000 millones de dólares para 2030, tras un 2025 que superó los 15.000 millones.

Asimismo, para facilitar esta explosión comercial, se ha acordado ampliar la validez de las visas de turismo y negocios de 5 a 10 años.

Nueva Delhi se encuentra también en la fase final de negociación para ampliar su acuerdo de comercio con Chile, que busca un acceso preferencia al litio.

La estrategia india pretende ofrecer a los países latinoamericanos una alternativa de inversión real frente al capital de Pekín, que garantice el flujo de materia prima hacia las plantas de procesamiento asiáticas.