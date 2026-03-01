Luna se tiñe de sangre este martes en un eclipse total ¡Vivo!

La Luna llena de marzo coincidirá con un eclipse lunar total que el próximo martes teñirá nuestro satélite de rojo en el este de Asia, Australia, el Pacífico y América.

La fase de totalidad irá desde las 11:04 GMT hasta las 12:03 GMT, cuando la Luna quedará completamente sumergida en la sombra de la Tierra.

La totalidad será visible al anochecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primeras horas de la mañana en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur.

El fenómeno será parcial en Asia Central y gran parte de Sudamérica, pero no podrá verse en África ni en Europa, según la NASA.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Poco a poco, el disco lunar adquiere un tono naranja o rojo cobrizo, efecto conocido como “Luna de sangre”.

Esta alineación solo puede darse en fase de luna llena, explica la Sociedad Astronómica Estadounidense (AAA).

A diferencia de un eclipse solar, el lunar puede observarse desde cualquier punto del hemisferio nocturno sin necesidad de protección especial.

La fase de totalidad durará 59 minutos, y durante ese tiempo la Luna mostrará su característico color rojizo debido a la luz solar filtrada y refractada por la atmósfera terrestre.

Además, la NASA indica que durante el eclipse la Luna estará ubicada en la constelación de Leo, lo que permitirá apreciar con mayor claridad las estrellas cercanas.