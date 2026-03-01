Mundo - 01/3/26 - 11:25 AM

EE.UU niega que el portaviones Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles

Las fuerzas armadas estadounidenses aseguraron que el buque no fue alcanzado y que los misiles lanzados "ni siquiera se acercaron".

 

Por: Redacción Internacional/EFE -

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aseguró este domingo que el portaviones USS Abraham Lincoln "no fue alcanzado" por cuatro misiles iraníes como había informado la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios oficiales iraníes.

"El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA", afirmó el Comando Central en su cuenta de X.

Las fuerzas armadas estadounidenses aseguraron que el buque no fue alcanzado y que los misiles lanzados "ni siquiera se acercaron".

"El Lincoln -continua el post- sigue lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní".

El USS Abraham Lincoln, es un portaviones nuclear de la clase Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre. 

Es el segundo buque portaaeronaves desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor buque de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores. 

Te puede interesar

Estados Unidos destruye nueve buques de guerra iraníes, según Trump

Estados Unidos destruye nueve buques de guerra iraníes, según Trump

 Marzo 01, 2026
Impacto de misil iraní cerca de Jerusalén deja 9 muertos y 45 heridos

Impacto de misil iraní cerca de Jerusalén deja 9 muertos y 45 heridos

 Marzo 01, 2026
Bolivia declara tres días de duelo por el accidente aéreo que dejó 22 muertos

Bolivia declara tres días de duelo por el accidente aéreo que dejó 22 muertos

 Marzo 01, 2026
EE.UU niega que el portaviones Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles

EE.UU niega que el portaviones Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles

 Marzo 01, 2026
Trump supervisa el ataque a Irán con su equipo de seguridad desde Florida

Trump supervisa el ataque a Irán con su equipo de seguridad desde Florida

 Marzo 01, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos
Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta

Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta
Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto