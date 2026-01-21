Machado denuncia que el chavismo no ha liberado a la mayoría de presos
La líder opositora venezolana María Corina Machado acusó desde Washington al chavismo de manipular la situación en Venezuela y de no liberar a la mayoría de presos políticos, tras reunirse con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció este martes en Washington que el chavismo “ha manipulado la situación” en Venezuela y que “no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos”, durante una comparecencia ante la prensa tras reunirse con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.
A la salida de la reunión en la sede de la OEA, Machado aseguró que las autoridades venezolanas “anuncian que van a liberar a alguien y luego no ocurre”, describiendo esta situación como “una tortura diaria para los familiares” de quienes esperan ser liberados.
🟦 Acusaciones de manipulación y exigencia de acción internacional
Machado, quien ha sido reconocida internacionalmente por su labor en pro de los derechos humanos, afirmó que la actual situación en Venezuela pone a prueba la Carta Interamericana y el Sistema Interamericano, y señaló que “es hora de actuar” para enfrentar la crisis política y de derechos humanos en el país.
La líder opositora sostuvo que no puede hablarse de una transición política mientras persista la represión interna y la detención arbitraria de opositores, enfatizando la necesidad de garantizar la liberación real de todos los presos políticos como requisito fundamental para cualquier camino hacia la democracia.
🟦 Reacción de la comunidad internacional y derechos humanos
Machado instó a la comunidad internacional, especialmente a los países miembros de la OEA, a escuchar con mayor atención la situación de Venezuela y a actuar de manera más contundente para proteger los derechos humanos de los venezolanos y avanzar hacia una transición democrática.