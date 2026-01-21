Machado denuncia que el chavismo no ha liberado a la mayoría de presos

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció este martes en Washington que el chavismo “ha manipulado la situación” en Venezuela y que “no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos”, durante una comparecencia ante la prensa tras reunirse con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

A la salida de la reunión en la sede de la OEA, Machado aseguró que las autoridades venezolanas “anuncian que van a liberar a alguien y luego no ocurre”, describiendo esta situación como “una tortura diaria para los familiares” de quienes esperan ser liberados.

🟦 Acusaciones de manipulación y exigencia de acción internacional

Machado, quien ha sido reconocida internacionalmente por su labor en pro de los derechos humanos, afirmó que la actual situación en Venezuela pone a prueba la Carta Interamericana y el Sistema Interamericano, y señaló que “es hora de actuar” para enfrentar la crisis política y de derechos humanos en el país.

La líder opositora sostuvo que no puede hablarse de una transición política mientras persista la represión interna y la detención arbitraria de opositores, enfatizando la necesidad de garantizar la liberación real de todos los presos políticos como requisito fundamental para cualquier camino hacia la democracia.

🟦 Reacción de la comunidad internacional y derechos humanos

Machado instó a la comunidad internacional, especialmente a los países miembros de la OEA, a escuchar con mayor atención la situación de Venezuela y a actuar de manera más contundente para proteger los derechos humanos de los venezolanos y avanzar hacia una transición democrática.