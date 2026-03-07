Israel atacó 16 aviones usados para enviar armas a Hizbulá

La Fuerza Aérea israelí afirmó que bombardeó durante la noche el aeropuerto de Mehrabad de Teherán, donde destruyó 16 aviones utilizados por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria para suministrar armas al grupo chií libanés Hizbulá.



"En el ataque, 16 aeronaves de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán fueron desmantelados con precisión".

"Estas aeronaves estaban transfiriendo armas a Hizbulá como parte del esfuerzo del régimen (iraní) para armar a la organización terrorista, que funciona como su principal satélite", indicó la Fuerza Armada israelí en un comunicado.



Mehrabad ha sido objetivo de ataques por parte de Israel en los días precedentes, y esta noche la televisión local difundió imágenes del aeródromo ardiendo en varias localizaciones y elevándose de él densas columnas de humo.



El aeropuerto, así como el de la ciudad de Bushehr y el de Payam en Karaj, fueron atacados en los últimos días por la Fuerza Aérea israelí para desmantelar los sistemas de defensa y detección de la nación persa.



"También se atacaron varios cazas de combate iraníes que suponían una amenaza para la Fuerza Aérea israelí que opera en el espacio aéreo iraní", continúa el comunicado castrense.



Israel se embarcó hace hoy una semana en una guerra, junto a Estados Unidos, contra la República Islámica de Irán que justifica con distintos objetivos: tumbar el régimen de los ayatolás, en lo político; y desarmar la fuerza de misiles balísticos y nuclear del país, en lo militar.



Después de que en la primera jornada de la guerra se confirmara la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el grupo chií Hizbulá se incorporó a la escalada (que ya se había extendido a numerosos países vecinos de Iran) atacando en represalia por ello el norte de Israel.



En Irán, al menos 1,332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de diez personas.



En el Líbano los muertos superan los 200, mientras que al menos 41 personas han perdido la vida esta noche durante una incursión del Ejército de Israel en la aldea de Nabi Chit, en el Valle de la Bekaa.