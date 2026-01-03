Maduro capturado: caos y tensión sacuden Venezuela tras operativo de EE. UU.

Caracas amaneció este sábado con el corazón en un puño. Según informó el expresidente estadounidense Donald Trump, el dictador venezolano Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa y sacado del país tras un operativo militar de gran escala.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump aseguró que la operación se realizó “con colaboración de las fuerzas del orden estadounidenses” y prometió ofrecer más detalles en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago.

La reacción en Venezuela fue inmediata. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país, declaró no tener información sobre el paradero de Maduro ni de Cilia Flores. Por su parte, Diosdado Cabello llamó a los colectivos chavistas a movilizarse, generando un ambiente de tensión y alerta en las calles.

Usuarios de redes sociales compartieron videos de explosiones y sobrevuelos sobre Caracas desde las 2 de la madrugada. Se reportaron ataques aéreos en bases militares como La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras la ciudad sufría cortes de luz y el sonido de detonaciones llenaba el aire. Helicópteros Chinook sobrevolaban la capital y cientos de civiles intentaban huir del caos.

El régimen de Maduro calificó la acción como una “gravísima agresión militar” y decretó el estado de excepción. En cadena nacional, Maduro advirtió que la población debía prepararse para la “lucha armada” y denunció que la intervención constituye una violación de la soberanía y de la Carta de las Naciones Unidas.

El impacto se sintió más allá de Venezuela. El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó la movilización de militares en la frontera y denunció la acción como una “agresión a la soberanía” latinoamericana, advirtiendo que podría generar una crisis humanitaria.

La madrugada en Caracas deja un saldo de miedo, confusión y rumores. Los vecinos cuentan explosiones intermitentes, disparos y luces de helicópteros surcando el cielo, mientras el país entero se pregunta qué pasará con la estabilidad política y social de Venezuela.



