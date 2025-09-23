Mundo - 23/9/25 - 11:03 AM

Maduro le enviará más cartas a Trump aunque lo ignoren

Ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que la carta no modifica la postura del gobierno de Trump sobre Venezuela.

 

Por: Redacción / Web -

El dictador Nicolás Maduro se refirió a una carta que le envió al mandatario estadounidense Donald Trump y afirmó que le enviará más para que entienda que todo lo que se dice de Venezuela es  “fake news”. 

Maduro recalca que esta primera carta tenía como objetivo “defender la verdad de Venezuela”. “Seguramente le mandaré más”, indicó.

“Lo importante es defender la verdad de tu país, defenderla por todas las vías, si cierran una puerta, te metes por la ventana y si cierran la ventana, te metes por la puerta con la verdad de tu país, iluminar el mundo, iluminar la Casa Blanca con la luz de la verdad de Venezuela, porque esa luz es la que nos va a permitir derrotar ya, como está derrotada, la narrativa de fake news y falsedades sobre Venezuela”, subrayó.

A principios de agosto pasado la justicia estadounidense aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, al vincularlo con el supuesto Cártel de los Soles, una organización que estaría conformada por funcionarios venezolanos e insurgentes colombianos para el tráfico de drogas.

