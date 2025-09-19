Maduro ordena a militares adiestrar en comunidades a civiles

Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) salir de las guarniciones militares para desplegarse en más de 5.000 comunidades en todo el país, para adiestrar a la población en materia de defensa ante las amenazas de EEUU contra su país.

"A revisar, a enseñar a todos los que se alistaron y a todos los vecinos y vecinas lo que es el manejo del sistema de armas, porque la constitución obliga que la defensa de la patria es una responsabilidad, una corresponsabilidad entre las fuerzas militares y nuestro pueblo (…), así que, el sábado la actividad va a quedar histórica porque va a ser la primera vez que los cuarteles con sus armas y soldados van al pueblo, al barrio, a la comunidad", indicó el mandatario.

Maduro hizo este pronunciamiento desde el estado La Guaira (norte) durante una actividad con las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles)

Detalló que en el Caribe central venezolano se está desarrollando la Operación Caribe 200, como parte de las acciones estratégicas para la defensa del país.

Subrayó que los ejercicios se desarrollan en mares de jurisdicción venezolana y no tienen como propósito imponer violencia, sino reafirmar el derecho del país a proteger su territorio.

En ese contexto, llamó a los venezolanos a respaldar de manera absolutaa a la FANB, la cual encuentra desplegada en defensa del territorio nacional.

En su pronunciamiento, Maduro agregó que no hay supremacista imperial que pueda someter a los pueblos del Caribe ni a los pueblos de Suramérica.