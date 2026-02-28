Mundo - 28/2/26 - 08:53 AM

Marco Rubio notificó con antelación del ataque a Irán a algunos congresistas

El operativo militar ordenado por Trump en coordinación con Israel no fue aprobado por el Congreso, que ostenta el poder constitucional de declarar la guerra a otro país.

 

Por: Washington/EFE -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, notificó esta semana con antelación a algunos miembros del Congreso el ataque militar contra Irán que el presidente, Donald Trump, lanzó esta madrugada, informó la cadena CNN.

El jefe de la diplomacia estadounidense y el director de la CIA, John Ratcliffe, mantuvieron el martes una reunión con el llamado Grupo de los Ocho, que incluye a los líderes republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado, para darles detalles sobre la política hacia Irán.

El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, ambos republicanos, así como el vicepresidente de Inteligencia del Senado, el demócrata Mark Warner, habrían sido avisados del ataque, según fuentes familiarizadas con el asunto consultadas por la CNN.

Según la cadena NBC, otros legisladores claves habrían sido notificados una vez los bombardeos estaban en marcha.

El operativo militar ordenado por Trump en coordinación con Israel no fue aprobado por el Congreso, que ostenta el poder constitucional de declarar la guerra a otro país.

Trump, cuyo Gobierno mantenía negociaciones para un pacto nuclear con Irán, anunció esta madrugada el lanzamiento de una operación militar de gran escala que busca acabar con el régimen iraní. 

