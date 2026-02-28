Mundo - 28/2/26 - 09:05 AM

ONU condena ataques de Estados Unidos e Israel y las represalias de Irán

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, hizo un llamamiento a la contención para evitar mayores daños a la población

 

Por: Ginebra/EFE -

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní como las represalias de Irán y señaló que "en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto".

"Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano", advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas hizo un llamamiento a la contención para evitar mayores daños a la población e imploró a todas las partes a "actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación, donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución".

"Esta es la única forma de resolver de manera duradera las profundas diferencias que existen", subrayó el alto comisionado austríaco.

No hacerlo, advirtió, entraña el riesgo de "un conflicto aún más amplio, que inevitablemente provocará más muertes civiles absurdas y destrucción a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán sino en toda la región de Oriente Medio".

Türk recordó asimismo que el derecho internacional considera primordial la protección de los civiles en conflictos armados.

"Todos y cada uno de los actores implicados deben garantizar el cumplimiento de estas normas, y su violación debe conllevar la rendición de cuentas de los responsables", advirtió. 

Te puede interesar

ONU condena ataques de Estados Unidos e Israel y las represalias de Irán

ONU condena ataques de Estados Unidos e Israel y las represalias de Irán

 Febrero 28, 2026
Marco Rubio notificó con antelación del ataque a Irán a algunos congresistas

Marco Rubio notificó con antelación del ataque a Irán a algunos congresistas

 Febrero 28, 2026
Irán ataca bases estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes

Irán ataca bases estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes

 Febrero 28, 2026
Petro afirma que Trump 'se equivoca' con ataque contra Irán

Petro afirma que Trump 'se equivoca' con ataque contra Irán

 Febrero 28, 2026
¡Se formó la vaina! Estados Unidos e Israel atacan masivamente a Irán

¡Se formó la vaina! Estados Unidos e Israel atacan masivamente a Irán

 Febrero 28, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicarios atacan camioneta a balazos en la vía Panamericana; hay 2 heridos

Sicarios atacan camioneta a balazos en la vía Panamericana; hay 2 heridos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta

Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta