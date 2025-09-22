Masacre y fuga en una cárcel de Ecuador deja unos 14 muertos

Al menos catorce personas fallecieron y otras tantas resultaron heridas en un enfrentamiento entre bandas en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, según información preliminar de la misma Policía.

El hecho violento ocurrió este lunes y, según videos difundidos en redes sociales, se registraron dos fuertes explosiones y varios disparos.

La Policía constató al llegar al lugar que había catorce personas fallecidas en uno de los pabellones, así como catorce más heridas y un número indeterminado de fugados. Las autoridades han recapturado por el momento a 13.

Un oficial informó a los medios locales que una de las víctimas es un guardia penitenciario.