Mexicana le dice gay a Marco Rubio y exigen quitarle la visa

Obviamente, el comentario de la periodista, Sabina Berman, generó gran indignación entre usuarios de internet.

 

La escritora mexicana y activista que trabaja en un canal del gobierno, Sabina Berman, tiene las redes encendidas en ese país tras aseverar que el Secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio es gay. 

La visita oficial a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el pasado miércoles 3 de agosto, despertó gran expectativa, por arreglar muchos roces entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, sin embargo, este comentario cayó muy mal al punto que piden que le quiten la visa. 

Durante su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en el interior del Palacio Nacional, el secretario estadounidense abordó temas con respecto a la seguridad fronteriza, la inmigración ilegal y las barreras comerciales derivadas de las recientes modificaciones a la política exterior de EU.

En ese momento el actor mexicano Eduardo Verástegui, compartió una fotografía en su cuenta personal de 'X', junto al secretario de Estado. "Bienvenido a México, estimado @SecRubio", escribió. La imagen provocó gran conmoción entre los seguidores del también activista, generando desde mensajes de apoyo hasta duras críticas.

Pero una de las personas que reaccionó a este encuentro fue la periodista mexicana Sabina Berman, quien lanzó un satírico comentario contra el secretario, que fue calificado por muchos usuarios como "despectivo" y "ofensivo". "Qué bonita pareja. En California hay matrimonios gay", escribió la escritora.

Obviamente, el comentario de la periodista, Sabina Berman, generó gran indignación entre usuarios de internet. 

En respuesta a la publicación del usuario en 'X', el ex embajador de Estados Unidos en México compartió una fotografía suya con una placa de identidad sobre un escritorio donde se puede leer: "El Quitavisas". "¡Todos temen al terrible #ElQuitaVisas!", escribió.

