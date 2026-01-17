Mundo - 17/1/26 - 09:39 AM

México descarta afectaciones por avisos de EE.UU. de posible peligro en espacio

La FAA emitió cinco avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico.

 

El Gobierno de México afirmó este viernes que la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) sobre una “situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo del Pacífico, incluido el mexicano, es únicamente preventiva y no implica restricciones ni afectaciones operativas para aerolíneas u operadores nacionales.

En un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), afirmó que la medida anunciada la tarde de este viernes por la FAA es solamente “de carácter preventivo” la cual está orientada a reforzar “la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo”.

En ese sentido, explicó que no existen “implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos”.

La reacción del Gobierno mexicano ocurre luego de que la FAA emitiera este viernes cinco avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico, que van desde México a Ecuador, pasando por Colombia y Centroamérica, "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones "al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico" en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

La SICT afirmó que el aviso fue emitido “exclusivamente” para operadores civiles de EE.UU., incluyendo sus aerolíneas y pilotos, “ya que dicha autoridad únicamente tiene competencia para emitir disposiciones aplicables a operadores de su país”.

Insistió en que la medida de comunicación es preventiva y es similar a otras que se decretaron semanas antes para la región del Caribe y que no existe “afectación alguna para la aviación civil en México, ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional”, afirmó.

Abundó que mantiene comunicación permanente con las autoridades aeronáuticas internacionales para dar seguimiento a este tipo de avisos, “en el marco de la cooperación y la seguridad operacional”.

La advertencia de la FAA parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

EE.UU. mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de las costas colombianas.

Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución Absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense apresó el pasado 3 de enero al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

