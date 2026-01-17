Más del 70% avanza el proyecto de agua potable en Chagres

El proyecto del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable para los corregimientos de Palmas Bellas, Nuevo Chagres, Salud y Piña, en el distrito de Chagres, Costa Abajo de Colón, alcanza un 75 % de ejecución, informó Luis Ortega, representante del Consorcio Palmas Bellas.

Entre los avances más relevantes se destaca la culminación del tanque de almacenamiento principal, así como el inicio del montaje de un segundo depósito.

A esto se suma la instalación de cuatro tanques de filtración vertical, cámaras de bombeo, tinas de tratamiento, áreas de laboratorio y el sistema de captación del río Lagarto, componentes claves para garantizar un suministro de agua potable seguro y continuo.

En el sitio se desarrollan labores de canalización pluvial y compactación de terrenos, trabajos fundamentales para la estabilidad y durabilidad de la infraestructura.

De igual forma, en los próximos días se procederá con la colocación de la capa asfáltica desde la entrada del proyecto hasta la planta potabilizadora, además de la preparación con material selecto en el acceso desde el poblado.

Este proyecto representa una etapa preparatoria esencial para la modernización del sistema hídrico en la región, con un impacto directo en la mejora de la calidad del servicio de agua potable tanto para las comunidades beneficiadas como para proyectos institucionales en desarrollo.