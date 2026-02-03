México reitera su disposición para mediar entre Cuba y EE.UU.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el país siempre ha “puesto la mesa” para atender cualquier conflicto, ante una eventual mediación mexicana entre Estados Unidos y Cuba, aunque destacó que esto dependería exclusivamente de la voluntad de ambas naciones.
“Eso depende de Cuba y de Estados Unidos (la mediación). Cuba es un país soberano, independiente. Estados Unidos también.
México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto. En muchos momentos de su historia. Y este no es la excepción”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
La gobernante mexicana reaccionó así al ser cuestionada sobre si estaría dispuesta a intervenir como mediadora entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas han estado marcadas por décadas de tensiones, y que se han agudizado luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara aranceles a países que envíen petróleo a Cuba.