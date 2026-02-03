Mundo - 03/2/26 - 10:48 AM

México reitera su disposición para mediar entre Cuba y EE.UU.

México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto y este no es la excepción.

 

Por: Ciudad de México/EFE -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el país siempre ha “puesto la mesa” para atender cualquier conflicto, ante una eventual mediación mexicana entre Estados Unidos y Cuba, aunque destacó que esto dependería exclusivamente de la voluntad de ambas naciones.

“Eso depende de Cuba y de Estados Unidos (la mediación). Cuba es un país soberano, independiente. Estados Unidos también. 

México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto. En muchos momentos de su historia. Y este no es la excepción”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana reaccionó así al ser cuestionada sobre si estaría dispuesta a intervenir como mediadora entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas han estado marcadas por décadas de tensiones, y que se han agudizado luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara aranceles a países que envíen petróleo a Cuba. 

Te puede interesar

Gustavo Petro llega a la Casa Blanca para una reunión decisiva con Trump

Gustavo Petro llega a la Casa Blanca para una reunión decisiva con Trump

 Febrero 03, 2026
México reitera su disposición para mediar entre Cuba y EE.UU.

México reitera su disposición para mediar entre Cuba y EE.UU.

 Febrero 03, 2026
Representante de EE.UU. en Venezuela augura 'beneficios tangibles'

Representante de EE.UU. en Venezuela augura 'beneficios tangibles'

 Febrero 03, 2026
La región centroamericana enfrenta un extraordinario frente frío

La región centroamericana enfrenta un extraordinario frente frío

 Febrero 03, 2026
Colombia extradita narco a EE.UU. antes de la reunión de Petro y Trump

Colombia extradita narco a EE.UU. antes de la reunión de Petro y Trump

 Febrero 03, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas