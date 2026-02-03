Representante de EE.UU. en Venezuela augura 'beneficios tangibles'

Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, aseguró este martes que su trabajo tendrá un progreso "sostenible" y "beneficios tangibles" para ambos países, un día después de su reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Vamos a asegurar que nuestro progreso sea sostenible y que brinde beneficios tangibles, tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano", dijo la diplomática en un video publicado en Instagram por la Embajada en Caracas.

En su mensaje, indicó que "es un momento histórico" y que su presencia en Caracas "marca un nuevo capítulo" para ambos países.

Dogu, quien lidera la misión diplomática estadounidense, dijo que trabajara "mano a mano" con venezolanos que representen "una variedad de sectores y perspectivas".

Asimismo, reiteró que el plan estadounidense para Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, contempla tres fases: "estabilización" del país y "restauración de la seguridad", la "recuperación de la economía" y una "transición" a una "Venezuela amigable, estable, prospera y democrática".

"El anuncio de la reapertura de espacio aéreo y la licencia general emitida hace unos días son pasos claves para fortalecer la recuperación económica", añadió.

Dogu llegó al país suramericano el sábado para reabrir la misión diplomática, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambas naciones.

La mandataria encargada sostuvo un encuentro con la diplomática estadounidense en el Palacio de Miraflores, la sede presidencial venezolana, según informó el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela.

El funcionario dijo que la reunión se dio en el marco "de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica", sin ofrecer mayores detalles de los conversado.

Por su parte, Dogu indicó en la red social X, que se reunió con la presidenta encargada y su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

"Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición", añadió la diplomática el lunes.

El pasado 9 de enero, el Gobierno encargado de Rodríguez anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con Estados Unidos, orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países" y para abordar las consecuencias del que consideran como "secuestro" de Maduro y su esposa, Cilia Flores.