México ve “factible” recibir partidos de Irán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó ayer que el país está dispuesto a albergar los partidos de Irán del Mundial de 2026, ante las dificultades del equipo para jugar en Estados Unidos, una posibilidad que la FIFA está analizando, y que considera "factible".

“Lo están viendo con la FIFA. Sí, es factible, porque (los iraníes) iban a ir a Estados Unidos, sí pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre luego de que la Federación de Fútbol de Irán iniciara negociaciones para trasladar a territorio mexicano los partidos del grupo G del torneo, debido a problemas con la emisión de visas y el apoyo logístico por parte del Gobierno estadounidense.

De acuerdo con la embajada iraní en México, las autoridades deportivas de ese país han solicitado la intervención de la FIFA para garantizar su participación en la Copa del Mundo, proponiendo a México como sede alternativa.

Sheinbaum subrayó que la decisión final dependerá del organismo rector del fútbol internacional.

“México tiene relación con todos los países del mundo. Entonces, vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí pues se informaría”, afirmó.