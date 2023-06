Muere en prisión Ted Kaczynski, el famoso delincuente "Unabomber"

Ted Kaczynski, que estaba cumpliendo ocho cadenas perpetuas después de declararse culpable en 1998 por enviar bombas que mataron a tres personas e hirieron a otras 23 por correo entre 1978 y 1995, falleció en prisión, indicaron las autoridades.

LEE TAMBIÉN: ¡Wilson! Perrito que rescató a niños en Colombia sigue desaparecido

Publicidad

Kaczynski, que era exprofesor de matemáticas educado en Harvard fue arrestado en 1996 en una pequeña y remota cabaña en el oeste de Montana.

El "Unabomber" llamó la atención de las autoridades por primera vez en 1978 después de que una bomba casera explotara en una universidad de Chicago.

Aunque Kaczynski eludió a las autoridades durante años, pudo ser capturado después de que su hermano identificara su prosa en su manifiesto publicado. Kaczynski mató a tres personas e hirió a otras 23 antes de que fuera arrestado en 1996.

En 2021, Kaczynski fue trasladado a un centro médico federal en Carolina del Norte, según la Oficina Federal de Prisiones. Estuvo detenido en Supermax en Florence, Colorado, antes de ser transferido a FMC Butner el 14 de diciembre de 2021.

Retratado por los fiscales como un solitario vengativo, Kaczynski publicó un tratado de 30.000 palabras que se conoció como el Manifiesto Unabomber.

En el documento, Kaczynski alegó una autoridad moral para su campaña mortal, justificando los ataques en nombre de la preservación de la humanidad y la naturaleza del ataque de la tecnología y la explotación.

“No creo en nada”, escribió Kaczynski. “Ni siquiera creo en el culto de los adoradores de la naturaleza o de la vida silvestre. (Estoy perfectamente preparado para arrojar basura en partes del bosque que no me sirven; a menudo arrojo latas en áreas taladas)”.

Contenido Premium: 0