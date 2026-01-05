Nicolás Maduro vistió dos atuendos de marcas reconocidas, una ya está agotada

Tras el operativo militar en el que se registró la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro, muchas fotografías se hicieron virales, la mayoría de ellos creadas con inteligencia artificial.

Hubo que esperar varias horas para que el mundo viera la primera y auténtica fotografía de Maduro capturado.

Esta primera imagen fue difundida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Threads.

Una de las cosas que llamaron poderosamente la atención de los internautas fue la sudadera que vestía Maduro y que era de la marca Nike.

Y esta curiosidad hizo que se preguntaran el costo de esta prenda de la reconocida marca.

La sudadera, de dos piezas, tiene un precio de $325 aproximadamente, y es calificada con los mayores estándares en materia de confección.

Sobre este particular, la compañía ha guardado silencio.

Pero, esa no fue la única prenda que vistió el exmandatario venezolano, ya que a su llegada a Nueva York, el conjunto que vestía en ese momento era de otra marca estadounidense llamada Origin, y en esta ocasión se trataba de una sudadera color “Patriot Blue”.

Según la empresa, esta sudadera tiene un costo aproximado de $79.00.

"Esta prenda está agotada ¡pero ya está disponible para reservar!", escribió la firma en su cuenta de X al compartir imágenes de Maduro con el buzo puesto.