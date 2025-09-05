Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el 'influencer de Dios'

El papa León XIV realiará la canonización este domingo al primer santo milenial, el italiano Carlo Acutis, el "influencer de Dios" que dedicó gran parte de su corta vida a difundir la fe católica en internet.

En un acto en la plaza de San Pedro, el jefe de la Iglesia católica también canonizará a otro italiano fallecido muy joven, el estudiante Pier Giorgio Frassati (1901-1925), un apasionado del alpinismo, conocido por su compromiso social y espiritual.

Acutis, fallecido de leucemia en 2006 a los 15 años, debía llevarse a cabo el 27 de abril, pero tuvo que ser pospuesta debido a la muerte del papa Francisco.

Era muy talentoso en informática y creó una exposición digital sobre los milagros eucarísticos, lo que le valió el apodo de "influencer de Dios" o "ciberapóstol".

Nacido en Londres en 1991 en el seno de una familia italiana acomodada y poco practicante, creció en Milán y mostró desde muy temprana edad mucho fervor religioso. Carlo Acutis murió en 2006 a los 15 años, víctima de leucemia.

Fue beatificado en 2020 y el Vaticano le atribuye dos milagros que lo califican para ser canonizado: la curación de un niño brasileño con una rara malformación del páncreas y la de una estudiante costarricense gravemente herida en un accidente.

La canonización, que sigue a la beatificación, es el resultado de un proceso largo y meticuloso y solo puede ser aprobada por el papa. Requiere tres condiciones: haber fallecido hace al menos cinco años, haber llevado una vida cristiana ejemplar y haber realizado al menos dos milagros, uno de ellos después de la beatificación.