Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el 'influencer de Dios'

Era muy talentoso en informática y creó una exposición digital sobre los milagros eucarísticos, lo que le valió el apodo de "influencer de Dios" o "ciberapóstol".

 

El papa León XIV realiará la canonización este domingo al primer santo milenial, el italiano Carlo Acutis, el "influencer de Dios" que dedicó gran parte de su corta vida a difundir la fe católica en internet.

En un acto en la plaza de San Pedro, el jefe de la Iglesia católica también canonizará a otro italiano fallecido muy joven, el estudiante Pier Giorgio Frassati (1901-1925), un apasionado del alpinismo, conocido por su compromiso social y espiritual. 

Acutis, fallecido de leucemia en 2006 a los 15 años, debía llevarse a cabo el 27 de abril, pero tuvo que ser pospuesta debido a la muerte del papa Francisco.

Nacido en Londres en 1991 en el seno de una familia italiana acomodada y poco practicante, creció en Milán y mostró desde muy temprana edad mucho fervor religioso.  Carlo Acutis murió en 2006 a los 15 años, víctima de leucemia. 

Fue beatificado en 2020 y el Vaticano le atribuye dos milagros que lo califican para ser canonizado: la curación de un niño brasileño con una rara malformación del páncreas y la de una estudiante costarricense gravemente herida en un accidente. 

La canonización, que sigue a la beatificación, es el resultado de un proceso largo y meticuloso y solo puede ser aprobada por el papa. Requiere tres condiciones: haber fallecido hace al menos cinco años, haber llevado una vida cristiana ejemplar y haber realizado al menos dos milagros, uno de ellos después de la beatificación.

