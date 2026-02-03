Petro defenderá ante Trump la política antidrogas de Colombia

Colombia busca recomponer alianza antidrogas con EE.UU.

Durante más de 40 años, Colombia ha librado una lucha constante contra el narcotráfico, con el respaldo de Estados Unidos, una alianza que el Gobierno colombiano espera ratificar y fortalecer en la reunión que sostendrán los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.

Así lo afirmó la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, quien destacó la importancia del encuentro en un momento clave para la relación bilateral.

Gobierno colombiano defenderá su política antidrogas con cifras

En entrevista telefónica con EFE, Miranda señaló que la expectativa del Ejecutivo es reforzar las relaciones históricas entre ambos países y exponer directamente al mandatario estadounidense la visión del actual Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico.

“La expectativa es seguir fortaleciendo esas relaciones históricas entre Colombia y Estados Unidos, y sustentar con cifras la posición que tenemos sobre lo que se debe hacer en el país”, afirmó la funcionaria.

Relación bilateral marcada por tensiones recientes

Miranda, quien integra la comitiva oficial que acompaña a Petro en Washington, confía en que el presidente colombiano podrá demostrar con datos contundentes el compromiso de su Gobierno frente al narcotráfico.

El objetivo, explicó, es encauzar la relación bilateral durante los seis meses restantes de Gobierno, tras un año marcado por desacuerdos no solo en materia antidrogas, sino también en temas como política migratoria y la postura de EE.UU. frente a Venezuela.

Colombia fue excluida de lista antidrogas de EE.UU.

Cabe recordar que, por una supuesta falta de resultados, la Casa Blanca excluyó el año pasado a Colombia de la lista de países que cumplen eficazmente con la lucha contra el narcotráfico, decisión que tensó aún más la relación entre ambos gobiernos.