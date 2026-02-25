¡Ponchera! El Mencho tenía boletos para ver los juegos del Mundial

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, ocurrida este 22 de febrero, no solo desató una ola de violencia en distintos puntos del país, también abrió la puerta a revelaciones inesperadas, entre ellas situaciones respecto al Mundial que se realizará en México.

Entre las que sorprendió es que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación presuntamente tenía boletos para la Copa del Mundo 2026, torneo del que México será anfitrión al albergar 13 partidos.

Según una columna de opinión publicada por el periodista, Óscar Balderas en Milenio, el capo habría conseguido entradas para los cuatro encuentros que se disputarán en Guadalajara, una de las ciudades sede del certamen.

Señala que incluso habría movido contactos para asegurar accesos a estos compromisos y distribuirlos como premios entre sus aliados más leales dentro de la política y el ámbito empresarial. Sin embargo, la información no proviene de una fuente oficial, sino de trabajos periodísticos que citan versiones extraoficiales.

El señalamiento llama la atención porque la zona señalada será una de las plazas clave en el Mundial 2026, albergando partidos atractivos como el México vs. Corea del Sur y el Uruguay vs. España.