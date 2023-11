Presidente electo Milei: ‘no hay lugar para la tibieza’

El presidente electo, Javier Milei, avisó este domingo, durante su discurso en el "búnker" electoral tras conocer los resultados que le dieron como ganador del balotaje, de que "no hay lugar para la tibieza" o "las medias tintas" en referencia a las reformas estructurales que propone para Argentina.

"No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas", señaló el líder de la Libertad Avanza (ultraderecha), quien pidió al Gobierno "que sea responsable" y "se haga cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato", que tendrá lugar el 10 de diciembre.

El "león" libertario Javier Milei rugió fuerte y dio este domingo el zarpazo de su vida al convertirse en presidente electo de Argentina con un disruptivo discurso "anticasta" y propuestas de un radical giro en la política económica del país suramericano.

"¡Hola a todos! Yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida". Así inicia "Panic show", canción del grupo de rock La Renga que Milei ha cantado en cada acto masivo de su campaña.

Su provocador carisma y su rompedora manera de hablar de los políticos “chorros” (ladrones) -junto con excentricidades como sortear su sueldo de diputado o decir abiertamente que sus perros mastines le aconsejan- han sido un imán para captar la atención de innumerables jóvenes y desencantados con la política -mayoritariamente hombres-.

