Príncipe Andrew no puede usar sus títulos tras vínculos con Epstein

El príncipe Andrew no usará su título de duque de York y a otros honores reales tras la polémica por el caso Epstein, además, el Palacio de Buckingham le ha pedido que no los utilice más.

Andrew, segundo hijo de la reina Isabel II y hermano del rey británico, Carlos III, ha dejado de ser un “miembro de la realeza en activo” y ha perdido el uso de su título de "su alteza real", según indicó el viernes la radiotelevisión pública británica,

Él se ha enfrentado a un intenso escrutinio en los últimos meses por sus presuntos vínculos con el fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de abusos sexuales a menores.

A partir de este momento dejará así de usar el título de duque de York "ni los honores que se le han conferido", según un comunicado distribuido a través del Palacio de Buckingham.

La decisión se tomó "en discusión con el rey" y su "familia inmediata y más amplia", añadía el comunicado, tras concluir que "las continuas acusaciones son una distracción en el trabajo de su majestad y de la Familia Real".

Andrew se retiró de todas sus funciones públicas en 2019 y devolvió sus afiliaciones militares y, posteriormente, sus patrocinios reales en enero de 2022, después de que sus abogados no lograran persuadir a un juez estadounidense para que desestimara una demanda que lo acusaba de abuso sexual.

Además, pagó una suma sustancial a Virginia Giuffre, sobreviviente de los abusos de Epstein, quien alegó que Andrew había sexualmente de ella cuando tenía 17 años. Andrew ha negado repetidamente la acusación, que Giuffre, quien murió por suicidio en abril, detalla en sus memorias póstumas como se ha conocido esta misma semana.