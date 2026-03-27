Mundo - 27/3/26 - 12:00 AM

Putin espera que en tres o cuatro semanas termine la guerra en Irán

Por: Moscú EFE -

El presidente ruso, Vladímir Putin, espera que la guerra en Irán termine en tres o cuatro semanas, por lo que le pidió a los empresarios rusos no confiarse con el aumento de beneficios a costa del conflicto, pues es temporal, comunicó este jueves el presidente de la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia, Alexandr Shojin.

"El presidente dice que espera que posiblemente la crisis se resuelva en las próximas tres o cuatro semanas", declaró Shojin tras una reunión a puerta cerrada entre el mandatario ruso y grandes empresarios rusos.

El representante de la esfera empresarial rusa añadió que Putin recomendó a los empresarios y al Ministerio de Finanzas no confiarse con la etapa de grandes beneficios a costa del conflicto, pues no será duradera.

Putin se reunió durante dos horas con una serie de empresarios rusos, tales como Vladímir Potanin (presidente de Norilsk Nickel), Vladímir Yevtushenkov (AFK Sistema), Andréi Kostin (Banco VTB) y Alexander Diúkov (Gazprom Neft).

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